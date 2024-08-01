Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 причин, почему ваша страховка за границей может не сработать
Россияне стали реже покупать зарубежную недвижимость
Премьера мультфильма "Angry Birds в кино 3" состоится в 2026 году
Эксперт предсказал снижение цен на авиабилеты после туристического сезона
Иностранный футболист шокирован алкогольными стеллажами в Ростове
Эксперт предупредил о рисках инвестирования в золото
Шукшина раскритиковала олимпийский билборд в Москве "Победа будет за нами"
IJGP: учёные обнаружили связь между депрессией и деменцией
Как неполный рабочий день негативно отразился на экономике Германии
Как подготовить кожу к солнцу: рекомендации врача-дерматолога

Какие косметологические процедуры не стоит делать перед отпуском: советы дерматолога

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Перед отпуском и длительным пребыванием под солнцем не рекомендуется проводить большинство косметологических процедур. Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова отметила, что особенно это касается химических пилингов, аппаратных методик, фотоомоложения и лазерных шлифовок. Процедуры, которые травмируют кожу, такие как инъекции или пилинги, также не следует проводить.

Какие косметологические процедуры не стоит делать перед отпуском: советы дерматолога
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Например, биоревитализацию нужно делать минимум за две недели до отпуска, чтобы избежать следов от инъекций, которые могут пигментироваться. Морозова объяснила, что стойкую гиперпигментацию, возникшую на солнце, удалить очень сложно, и этот процесс занимает длительное время. Если после химического пилинга или лазерной шлифовки выйти на солнце, пигментация может охватить всю поверхность лица. Поэтому все процедуры следует проводить минимум за две недели, а лучше за месяц до активного солнечного периода, чтобы избежать стойкой пигментации.

Морозова также предостерегает от агрессивных процедур, таких как отбеливание, депигментирующие и осветляющие процедуры. Аппаратные методики, использующие широкополосный импульсный свет, вызывают воспалительную реакцию, которая должна полностью пройти перед воздействием солнца. Нежелательно также делать лазерную эпиляцию, удаление папиллом и сосудистых звездочек.

В домашнем уходе перед отпуском следует избегать ретинола и АНА-кислот, чтобы не истончать эпидермис и не делать его более чувствительным к пигментации под воздействием солнца. Обычные процедуры ухода, не травмирующие эпидермис, допустимы и полезны. Морозова также подчеркнула важность использования солнцезащитных средств с коэффициентом SPF 50+.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев Зеленский вдруг резко захотел референдумов по территории Дмитрий Плотников
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Последние материалы
Porsche представила уникальный спорткар 911 GT3 RS
Семак рассказал о своих ожиданиях от матча с "Ростовом"
Российский нападающий Чалов подписал контракт с греческим клубом
Российские военные устранили три установки Patriot в зоне СВО
Джереми Реннер — о Роберте Дауни-младшем в роли Дума: "Я даже не знал об этом"
"Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": кооператив выполнял обязательства
Xbox анонсировала список игр для показа на Gamescom 2024
Стала известна дата выхода второго сезона сериала "Игра в кальмара"
Санкции против России навредили туристическому сектору Финляндии
Загитова прокомментировала слухи про её отношения с Егором Кридом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников