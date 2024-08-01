Как подготовить кожу к солнцу: рекомендации врача-дерматолога

Какие косметологические процедуры не стоит делать перед отпуском: советы дерматолога

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед отпуском и длительным пребыванием под солнцем не рекомендуется проводить большинство косметологических процедур. Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Морозова отметила, что особенно это касается химических пилингов, аппаратных методик, фотоомоложения и лазерных шлифовок. Процедуры, которые травмируют кожу, такие как инъекции или пилинги, также не следует проводить.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Например, биоревитализацию нужно делать минимум за две недели до отпуска, чтобы избежать следов от инъекций, которые могут пигментироваться. Морозова объяснила, что стойкую гиперпигментацию, возникшую на солнце, удалить очень сложно, и этот процесс занимает длительное время. Если после химического пилинга или лазерной шлифовки выйти на солнце, пигментация может охватить всю поверхность лица. Поэтому все процедуры следует проводить минимум за две недели, а лучше за месяц до активного солнечного периода, чтобы избежать стойкой пигментации.

Морозова также предостерегает от агрессивных процедур, таких как отбеливание, депигментирующие и осветляющие процедуры. Аппаратные методики, использующие широкополосный импульсный свет, вызывают воспалительную реакцию, которая должна полностью пройти перед воздействием солнца. Нежелательно также делать лазерную эпиляцию, удаление папиллом и сосудистых звездочек.

В домашнем уходе перед отпуском следует избегать ретинола и АНА-кислот, чтобы не истончать эпидермис и не делать его более чувствительным к пигментации под воздействием солнца. Обычные процедуры ухода, не травмирующие эпидермис, допустимы и полезны. Морозова также подчеркнула важность использования солнцезащитных средств с коэффициентом SPF 50+.