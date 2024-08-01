Пренебрежение ежедневным душем: угрозы для здоровья кожи

Как отказ от душа может привести к обострению кожных заболеваний

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отказ от ежедневного душа может привести к обострению дерматологических заболеваний. Пренебрежение гигиеническими процедурами негативно сказывается на состоянии кожи, что грозит развитием гиперпигментации, экземы и псориаза.

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Также размножение бактерий на теле вызывает неприятный запах. Косметолог Ялда Джамал согласна с этим мнением и советует регулярно мыть подмышки, ступни и гениталии, чтобы снизить риск неприятного запаха.

Отказ от ежедневного душа увеличивает вероятность возникновения кожных инфекций, грибка и бородавок. Еще одной опасностью является снижение чувствительности к ультрафиолету, которое может возникнуть при чрезмерном потоотделении.