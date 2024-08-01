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Как сохранить волосы гладкими и блестящими: советы от трихологов

Проверенные методы ухода за волосами для идеальной гладкости и блеска

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Ухоженные, гладкие, блестящие волосы остаются актуальными независимо от моды на прически. Для достижения такого эффекта мастера предлагают ламинирование, однако трихологи считают эту процедуру вредной для волос и рекомендуют использовать проверенные методы для придания гладкости и блеска.

Проверенные методы ухода за волосами для идеальной гладкости и блеска
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Например, махровые полотенца, особенно мягкие и пушистые, травмируют волосы, нарушая их структуру. Вместо них лучше использовать хлопковую футболку или вафельное полотенце, оборачивая волосы и слегка выжимая их, затем оставляя на 10-15 минут. Трихологи также советуют использовать как маску, так и кондиционер после мытья волос. Маска насыщает волосы полезными веществами, а кондиционер удерживает влагу и придает блеск. Вечернее расчесывание с добавлением 1-2 капель растительного масла на щетку перед сном помогает расслабиться, улучшает состояние волос.

Для сухих волос подходят масла розмарина, шиповника, розы и иланг-иланга, а для жирной кожи головы лучше использовать масла цитрусовых. Использование правильной расчески также важно: металлические зубчики повреждают волосы, поэтому стоит заменить их на деревянные или силиконовые. Для защиты волос от тепловых воздействий необходимо использовать специальные спреи или кремы для термозащиты, а зимой носить шапку для защиты от холода и повреждений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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