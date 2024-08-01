Эффективные стратегии для здоровой кожи при бритье

Секреты идеального бритья: как избежать основных ошибок

0:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Эвома Укелеге подчеркнула важность регулярной смены лезвий бритвы как основную ошибку при бритье. По её мнению, лезвия следует менять значительно чаще, чем один раз в несколько месяцев, чтобы обеспечить оптимальный результат и избежать раздражения кожи.

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Она также подчеркнула, что использование специализированных продуктов до и после бритья играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи, предотвращении её сухости и раздражения.

Укелеге отметила важность увлажнения кожи и отметила, что защита от солнца в летний период уже не является необходимой.