Волосы будут пышными и блестящими: советы для визуального увеличения густоты волос

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Как создать объёмную прическу и эффект густых волос: простые хитрости

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Простые хитрости позволяют создать объемную прическу и иллюзию густых волос, даже если у вас не от природы роскошная шевелюра. Для достижения этого эффекта необходимо использовать специальные средства с пометкой "Для объема", которые делают волосы легкими и приподнимают их у корней. Важно, чтобы все уходовые средства были направлены на один эффект и не содержали масел и силиконов, которые утяжеляют локоны.

Как создать объёмную прическу и эффект густых волос: простые хитрости
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Правильная стрижка также способствует созданию эффекта густых волос. Для тонких волос подходят рваные, рельефные стрижки с несколькими слоями. Парикмахеры используют филировочные ножницы для дополнительного объема. Окраска с игрой света и тени, когда корни делают более темными, а на длине создают блики, придаёт волосам визуальную густоту.

При сушке волос рекомендуется опускать голову вниз для быстрого эффекта или использовать круглую щетку для аккуратной укладки. Легкие, крупные локоны придают прическе объем, как у моделей или знаменитостей. Простой пучок на затылке, выполненный с предварительным начесом, также создает эффект густых волос. Использование теней для волос в виде спреев или пудры, нанесенных на корни, помогает визуально увеличить объем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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