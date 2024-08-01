Риски частого использования мыла: от сухости кожи до рака

Частое мытье рук может повредить кожу и увеличить риск развития рака, считает кандидат медицинских наук и врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. Мыло разрушает липидный барьер кожи, который защищает организм от вредных элементов, что делает кожу более уязвимой.
Эксперт рекомендует мыть руки только по необходимости, используя мягкие синтетические мыла и специальные кремы, которые помогают восстановить защитный барьер. Она также предостерегает от использования мыла для посуды и хозяйственного мыла, так как они слишком агрессивны для кожи.
Несоблюдение этих рекомендаций может привести к сухости, экземе, зуду и другим проблемам с кожей, а также к долгосрочным последствиям для иммунной системы и повышению риска аллергий и рака.
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