Одежда из плотной синтетической ткани, ношение рюкзака и неправильная гигиена могут усугубить состояние проблемной кожи на спине. В этой области кожа потеет сильнее, чем на лице. Под слоем недышащего синтетического материала влага скапливается и создает идеальные условия для размножения бактерий, что приводит к увеличению количества прыщей. Поэтому рекомендуется носить одежду из натуральных материалов и свободного кроя, чтобы минимизировать механическое воздействие на кожу. Длительное ношение рюкзака также ухудшает состояние кожи, так как усиливается потоотделение и создается трение.
При появлении высыпаний важно особенно тщательно соблюдать правила гигиены: принимать душ после активных физических нагрузок, использовать теплую воду, мыть кожу аккуратно и избегать жестких мочалок. Маски и кондиционеры для волос, а также масла и кремы после массажа, следует тщательно смывать со спины. Для диагностики и назначения подходящего лечения необходимо обратиться к специалисту.
Если высыпания на лице подтверждены как акне, то с большой вероятностью на спине также присутствует акне, и может быть назначен курс системных ретиноидов. Однако диагнозом могут быть и другие состояния, такие как медикаментозное акне, акне Майорка, фолликулит, и в каждом случае лечение будет различаться.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.