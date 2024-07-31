Причины и профилактика высыпаний на спине: советы дерматолога

Как улучшить состояние кожи на спине: советы и рекомендации

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Одежда из плотной синтетической ткани, ношение рюкзака и неправильная гигиена могут усугубить состояние проблемной кожи на спине. В этой области кожа потеет сильнее, чем на лице. Под слоем недышащего синтетического материала влага скапливается и создает идеальные условия для размножения бактерий, что приводит к увеличению количества прыщей. Поэтому рекомендуется носить одежду из натуральных материалов и свободного кроя, чтобы минимизировать механическое воздействие на кожу. Длительное ношение рюкзака также ухудшает состояние кожи, так как усиливается потоотделение и создается трение.

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При появлении высыпаний важно особенно тщательно соблюдать правила гигиены: принимать душ после активных физических нагрузок, использовать теплую воду, мыть кожу аккуратно и избегать жестких мочалок. Маски и кондиционеры для волос, а также масла и кремы после массажа, следует тщательно смывать со спины. Для диагностики и назначения подходящего лечения необходимо обратиться к специалисту.

Если высыпания на лице подтверждены как акне, то с большой вероятностью на спине также присутствует акне, и может быть назначен курс системных ретиноидов. Однако диагнозом могут быть и другие состояния, такие как медикаментозное акне, акне Майорка, фолликулит, и в каждом случае лечение будет различаться.