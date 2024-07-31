Причины и профилактика высыпаний на спине: советы дерматолога

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Как улучшить состояние кожи на спине: советы и рекомендации

1:29
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Одежда из плотной синтетической ткани, ношение рюкзака и неправильная гигиена могут усугубить состояние проблемной кожи на спине. В этой области кожа потеет сильнее, чем на лице. Под слоем недышащего синтетического материала влага скапливается и создает идеальные условия для размножения бактерий, что приводит к увеличению количества прыщей. Поэтому рекомендуется носить одежду из натуральных материалов и свободного кроя, чтобы минимизировать механическое воздействие на кожу. Длительное ношение рюкзака также ухудшает состояние кожи, так как усиливается потоотделение и создается трение.

Как улучшить состояние кожи на спине: советы и рекомендации
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

При появлении высыпаний важно особенно тщательно соблюдать правила гигиены: принимать душ после активных физических нагрузок, использовать теплую воду, мыть кожу аккуратно и избегать жестких мочалок. Маски и кондиционеры для волос, а также масла и кремы после массажа, следует тщательно смывать со спины. Для диагностики и назначения подходящего лечения необходимо обратиться к специалисту.

Если высыпания на лице подтверждены как акне, то с большой вероятностью на спине также присутствует акне, и может быть назначен курс системных ретиноидов. Однако диагнозом могут быть и другие состояния, такие как медикаментозное акне, акне Майорка, фолликулит, и в каждом случае лечение будет различаться.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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