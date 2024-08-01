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Секущиеся кончики: как предотвратить и ухаживать за поврежденными волосами

Основные причины и методы восстановления поврежденных волос

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Длинные волосы подвержены различным повреждающим воздействиям, таким как мытье, использование фена, укладок, тугих причесок и воздействие солнца. Однако качество волос может также страдать из-за недостатка белка, основного строительного материала для волос, и недостатка полиненасыщенных жирных кислот Омега-3,6 и 9, а также витаминов А, Е, группы В, биотина, цинка и железа в организме. Это может привести к появлению "уставших" волос с поврежденными кончиками.

Основные причины и методы восстановления поврежденных волос
Фото: Freepik is licensed under Free license

Как понять, что ваши волосы начали сечься?

Признаки включают тонкие, сухие, ломкие и шершавые волосы на ощупь, а также наличие многочисленных расщеплений на концах или вдоль длины волос. Это явление, известное как сечение волос, происходит из-за микротрещин в кератиновом слое волоса. Кутикула, или внешний слой волоса, играет защитную роль, но при ее истончении чешуйки перестают плотно прилегать, что ведет к расщеплению волос.

Возможности восстановления волос

Волосы состоят преимущественно из белка кератина, воды и липидов. При повреждении волос сначала теряются влага и липиды, затем кератинизированные протеины. Невозможно полностью восстановить поврежденные волосы, но можно улучшить их состояние и предотвратить дальнейшее повреждение.

Советы по уходу

Растительный кератин и гидролизованные протеины помогают заполнить дефицит белка в структуре волос, повышая их эластичность. Увлажняющие средства, такие как гиалуроновая кислота, лецитин, масла и экстракты масличных растений, помогают удержать влагу и подкормить волосы липидами. Для эффективного ухода рекомендуется использовать и те, и другие средства, которые могут содержаться в одном продукте, таком как маска или бальзам.

Дополнительные советы

Тепло улучшает проникновение ингредиентов в волосы, поэтому использование теплой шапочки для душа или полотенца перед нанесением средств с протеинами может усилить их эффект. Не забывайте о термозащите при использовании горячих укладочных инструментов, чтобы снизить вред для кутикулы. Для защиты и смягчения кончиков волос также полезно использовать средства с липидами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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