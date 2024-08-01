Стресс и аллергия: основные провокаторы экземы

Как справиться с экземой на руках: советы дерматолога

Развитие экземы чаще всего провоцируют стресс и аллергия. Основные высыпания с пузырьками, которые называют истинной экземой, локализуются на кистях рук и вызываются аллергенами, такими как агрессивные моющие средства или шерсть животных. Аллергены, попадающие внутрь организма, например, пыльца или продукты питания, могут вызвать высыпания по всему телу.

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Сильный стресс также может быть причиной появления экземы, что часто наблюдается у студентов во время сессии или у людей с хроническим стрессом из-за недосыпа или нелюбимой работы. Развитие экземы могут спровоцировать грибы и бактерии, и даже после устранения основной инфекции экзема может остаться, требуя отдельного лечения. При появлении пузырьков необходимо сразу обратиться к врачу и исключить любое агрессивное воздействие на кожу, включая замену обычного мыла на специальное.

Мыть посуду следует только в хлопчатобумажных перчатках, избегая использования нитриловых, которые создают влажную среду, ухудшающую состояние кожи. При повторных обострениях экземы можно использовать ранее прописанные средства, учитывая текущие противопоказания. Больным экземой важно ежедневно использовать эмоленты для защиты и смягчения кожи.