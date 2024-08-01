Домашний уход за кожей рук: процедуры и рекомендации специалистов

Как ухаживать за кожей рук: советы по сохранению молодости и красоты

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа на кистях рук считается точным индикатором возраста и постоянно страдает от воздействия агрессивных факторов. Для сохранения ее красоты и молодости необходим регулярный уход. Ежедневное использование специальных кремов, наносимых как минимум два раза в день, является обязательным.

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Особенно важно применять крем после мытья посуды и других домашних дел, при которых кожа контактирует с химическими веществами. Лучшие кремы содержат масла растений, глицерин и экстракт алоэ. Для сухой кожи подходят восстанавливающие средства с пантенолом и маслом карите. Защитные кремы, богатые антиоксидантами и липидными комплексами, часто содержат солнцезащитный фактор SPF. Антивозрастные кремы с гиалуроновой кислотой, коллагеном и ретинолом делают кожу более эластичной, мягкой и гладкой при регулярном использовании.

Некоторые процедуры по уходу за кожей рук можно проводить дома, например, парафиновые маски. Один из эффективных вариантов — масляная маска, для которой необходимо подогреть кокосовое или оливковое масло и погрузить в него кисти на 15-20 минут. Очищать руки с помощью пилинга или скраба рекомендуется не чаще двух раз в неделю, используя средства для чувствительной кожи с натуральными частичками, такими как морская соль, измельченный миндаль или кофе. Регулярный самомассаж рук с маслами виноградных косточек, зародышей пшеницы или ши улучшает кровообращение и ускоряет процессы восстановления кожи.