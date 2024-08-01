Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый сезон Diablo IV стартует 6 августа с уникальными испытаниями и наградами
Финальный эпизод "Дома дракона" оказался в Сети до премьеры
Средний лимит по кредитным картам в России побил рекорд
Зеленский хочет провести молниеносную атаку на Энергодар и АЭС
EA Sports FC 25: режим мини-футбола 5 на 5 возвращается
TourDom.ru: турист жалуется на плохие условия размещения в турецком отеле
Растения на дне карстовых воронок Китая растут удивительно быстро
Советы, как справиться с сорняками без химии
Картошка с тушёнкой: один из лучших рецептов семейного ужина для дачи
Домашний уход за кожей рук: процедуры и рекомендации специалистов

Как ухаживать за кожей рук: советы по сохранению молодости и красоты

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Кожа на кистях рук считается точным индикатором возраста и постоянно страдает от воздействия агрессивных факторов. Для сохранения ее красоты и молодости необходим регулярный уход. Ежедневное использование специальных кремов, наносимых как минимум два раза в день, является обязательным.

Как ухаживать за кожей рук: советы по сохранению молодости и красоты
Фото: Freepik is licensed under Free license

Особенно важно применять крем после мытья посуды и других домашних дел, при которых кожа контактирует с химическими веществами. Лучшие кремы содержат масла растений, глицерин и экстракт алоэ. Для сухой кожи подходят восстанавливающие средства с пантенолом и маслом карите. Защитные кремы, богатые антиоксидантами и липидными комплексами, часто содержат солнцезащитный фактор SPF. Антивозрастные кремы с гиалуроновой кислотой, коллагеном и ретинолом делают кожу более эластичной, мягкой и гладкой при регулярном использовании.

Некоторые процедуры по уходу за кожей рук можно проводить дома, например, парафиновые маски. Один из эффективных вариантов — масляная маска, для которой необходимо подогреть кокосовое или оливковое масло и погрузить в него кисти на 15-20 минут. Очищать руки с помощью пилинга или скраба рекомендуется не чаще двух раз в неделю, используя средства для чувствительной кожи с натуральными частичками, такими как морская соль, измельченный миндаль или кофе. Регулярный самомассаж рук с маслами виноградных косточек, зародышей пшеницы или ши улучшает кровообращение и ускоряет процессы восстановления кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
Последние материалы
Средний лимит по кредитным картам в России побил рекорд
Зеленский хочет провести молниеносную атаку на Энергодар и АЭС
EA Sports FC 25: режим мини-футбола 5 на 5 возвращается
TourDom.ru: турист жалуется на плохие условия размещения в турецком отеле
Растения на дне карстовых воронок Китая растут удивительно быстро
Советы, как справиться с сорняками без химии
Картошка с тушёнкой: один из лучших рецептов семейного ужина для дачи
Лолита Милявская отреагировала на блокировку YouTube
Гарик Харламов признался, что у его дочери прекрасное чувство юмора
Исследователи открыли лекарство от инсулинозависимости при диабете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников