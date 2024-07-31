Правильный уход за маникюром: что делать и чего избегать после салона

Как сохранить маникюр идеальным: советы по уходу за ногтями дома

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр после посещения салона выглядит идеально, но для сохранения его красоты требуется правильный домашний уход. Не следует наносить масло или крем на кутикулу в день обработки ногтей, чтобы избежать чрезмерного увлажнения кожи, которое мешает качественной работе мастера.

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Также не рекомендуется посещать баню или сауну в первые два дня после наращивания ногтей, так как искусственный материал может деформироваться под воздействием высокой температуры. Для защиты маникюра при домашних делах важно использовать хозяйственные перчатки, чтобы избежать повреждений от бытовой химии, которая может нанести вред покрытию и коже рук. Самостоятельное подтачивание или обрезка искусственного покрытия не рекомендуется, поскольку это может привести к сколам и отслоениям.

Снимать искусственное покрытие самостоятельно также не следует, чтобы не повредить натуральные ногти. Гель-лак нужно менять каждые четыре недели, чтобы избежать смещения архитектуры ногтя и последующих повреждений.