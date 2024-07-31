Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запасы нефти в США рухнули
Названы породы кошек, которые линяют больше остальных
Автоэксперт Сажин рассказал, что делать в случае перегрева мотора в жару
Гонконг начал массово привлекать российских туристов
Как приготовить оладьи без муки
Топ-4 вопроса, оставшиеся без объяснения в фильмах о Гарри Поттере
Юрист Палюлин объяснил, куда жаловаться на неадекватных артистов
Маятник качнулся в сторону России: США сократили экспорт СПГ в Европу
Летчик Попов ответил, несут ли угрозу переданные Киеву F-16 приграничным регионам РФ
Правильный уход за маникюром: что делать и чего избегать после салона

Как сохранить маникюр идеальным: советы по уходу за ногтями дома

1:07
Моя семья » Красота и стиль

Маникюр после посещения салона выглядит идеально, но для сохранения его красоты требуется правильный домашний уход. Не следует наносить масло или крем на кутикулу в день обработки ногтей, чтобы избежать чрезмерного увлажнения кожи, которое мешает качественной работе мастера.

Как сохранить маникюр идеальным: советы по уходу за ногтями дома
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Также не рекомендуется посещать баню или сауну в первые два дня после наращивания ногтей, так как искусственный материал может деформироваться под воздействием высокой температуры. Для защиты маникюра при домашних делах важно использовать хозяйственные перчатки, чтобы избежать повреждений от бытовой химии, которая может нанести вред покрытию и коже рук. Самостоятельное подтачивание или обрезка искусственного покрытия не рекомендуется, поскольку это может привести к сколам и отслоениям.

Снимать искусственное покрытие самостоятельно также не следует, чтобы не повредить натуральные ногти. Гель-лак нужно менять каждые четыре недели, чтобы избежать смещения архитектуры ногтя и последующих повреждений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Airbus и Boeing столкнулись с новыми вызовами
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Алушта & Гурзуф. В Крыму продолжают бороться за качество сервиса Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Последние материалы
Топ-4 вопроса, оставшиеся без объяснения в фильмах о Гарри Поттере
Юрист Палюлин объяснил, куда жаловаться на неадекватных артистов
Маятник качнулся в сторону России: США сократили экспорт СПГ в Европу
Летчик Попов ответил, несут ли угрозу переданные Киеву F-16 приграничным регионам РФ
Столичная клиника заявила о наличии биоматериала Павла Дурова
Врач Нортон: боль в спине может быть одним из признаков рака
Алушта & Гурзуф. В Крыму продолжают бороться за качество сервиса
Какие растения больше всего страдают от перепадов температур
Как вкусно засолить красную рыбу
EA анонсировала разработку новой амбициозной части Battlefield
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников