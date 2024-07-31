Летний уход за кожей: как сохранить здоровье и красоту в жару

Адаптация ухода за кожей в условиях жаркого лета: ключевые советы

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При перемещении из умеренного климата в жаркую среду кожа требует изменений в уходе для сохранения здоровья. Жаркое лето с его обилием солнца, высокой влажностью и активным отдыхом может негативно сказаться на состоянии кожи. Высокие температуры и влажность ведут к избыточному выделению жира, а ультрафиолетовые лучи могут вызывать повреждения, от солнечных ожогов до преждевременного старения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для защиты кожи летом необходимо использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и выше, нанося его каждые два часа. Летняя косметика должна быть легкой, на водной основе, чтобы избежать высыпаний и воспалений. Важно поддерживать гидратацию, употребляя достаточное количество воды и используя увлажняющие средства на водной основе. Антиоксиданты, такие как витамин С, необходимы для борьбы со свободными радикалами и улучшения состояния кожи.

Мягкое отшелушивание 1-2 раза в неделю поможет удалять омертвевшие клетки и предотвращать высыпания. После пребывания на солнце важно использовать успокаивающие средства, такие как гель алоэ вера и продукты с ниацинамидом, для восстановления кожи.