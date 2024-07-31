Как выбрать форму ногтей: советы от нейл-стилиста Корневой

Визуальное удлинение пальцев: секреты маникюра от Елены Корневой

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нейл-стилист Елена Корнева объясняет, что миндалевидная форма ногтей помогает визуально удлинить пальцы, делая руки более изящными. Такая форма является оптимальным вариантом для тех, кто хочет, чтобы пальцы казались длиннее, а также снижает вероятность поломок ногтей. Для длинных ногтей также подойдет форма "балерина", которая представляет собой зауженный к кончику квадрат. Овальная и квадратная формы эстетично смотрятся на ногтях с узким и длинным ногтевым ложем.

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Если ногтевое ложе короткое, квадратная форма с острыми или закругленными краями, а также овальная форма визуально укорачивают пальцы. Для достижения более изящного вида ногтей и удлинения пальцев рекомендуется маникюр в естественных, нюдовых оттенках, таких как бежевый, кремовый или нежно-розовый. Вертикальные и диагональные рисунки на ногтях также помогут удлинить пальцы.

Однако горизонтальный дизайн следует избегать, так как он визуально укорачивает ногти, даже если они узкие и длинные. Темные оттенки в оформлении тоже не подойдут, особенно если ногтевое ложе короткое.