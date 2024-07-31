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Ошибки в одежде, которые визуально полнят: рекомендации эксперта

Как скрыть недостатки фигуры: советы от стилиста Абабковой

Моя семья » Красота и стиль

Стилист Мария Абабкова поделилась советами по созданию образов, которые помогают скрыть проблемные зоны тела. Она подчеркнула, что при подборе одежды важно избегать обтягивающих вещей в областях, где имеются лишние объемы. Например, при наличии лишнего веса в области живота рекомендуется выбирать свободные блузки и футболки, а также брюки или джинсы, которые свободно сидят на талии. Заправлять верхнюю одежду в брюки не стоит, так как это может подчеркнуть неидеальную талию.

Как скрыть недостатки фигуры: советы от стилиста Абабковой
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Следует избегать контрастных сочетаний и крупных принтов в проблемных зонах, поскольку они привлекают внимание и визуально увеличивают их. Края одежды не должны пересекать фигуру в самых широких местах. Например, юбки или платья миди не должны заканчиваться на самом широком месте икроножной мышцы. Лучше выбрать длину немного выше или ниже этой области. Этот принцип также относится к рукавам: их края не должны пересекать руки в самом широком месте. Для тех, у кого руки неидеальны, оптимально выбирать одежду со свободными рукавами длиной до локтя.

Кроме того, распашные предметы гардероба не стоит носить застегнутыми, так как это делает верхнюю часть силуэта более массивной. Открытые пиджаки или кардиганы создают две вертикальные линии, что визуально стройнит. Прием с цветовой вертикалью также помогает скорректировать силуэт. Верхняя и нижняя части наряда должны совпадать по оттенку, что визуально вытягивает силуэт и добавляет роста. Контраст между верхом и низом, напротив, делает фигуру визуально ниже и полнее, поэтому сочетание светлой блузки и темного низа не является удачным вариантом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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