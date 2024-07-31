Как избежать аллергии на косметику: советы по уходу за чувствительной кожей

Уход за кожей, склонной к аллергии: что важно знать

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Купив дорогой крем или тушь, можно столкнуться с неприятными последствиями — кожа покраснела, чешется, глаза слезятся. Чтобы избежать аллергии на косметику, важно понимать, что кожа, склонная к аллергии, является реактивной и чувствительной по своей природе. Она может реагировать на внешние стрессовые факторы, такие как солнечное излучение, синтетические ткани или ингредиенты косметики.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Для ухода за такой кожей следует избегать отдушек, спирта и парабенов, выбирая гипоаллергенные ингредиенты и формулы. Очищение кожи — важный первый шаг в утренней и вечерней бьюти-процедуре. Деликатное средство для умывания удаляет бактерии, грязь, макияж и потенциальные раздражители. После очищения рекомендуется наносить сыворотку, подходящую для чувствительной кожи, а затем увлажняющий крем. Правильное увлажнение помогает коже лучше защищаться от стрессов.

Использование солнцезащитного крема круглый год особенно важно для склонной к аллергии кожи. Повторное нанесение каждые два часа, даже в помещении, обеспечивает дополнительную защиту. Минимализм в уходе позволяет коже получать только необходимые ингредиенты. Избегайте средств с эфирными маслами, такими как цитронелла, лаванда и масло перечной мяты, чтобы не усилить неприятные ощущения.

Перед добавлением нового продукта в уход за кожей важно проводить тестирование. Нанесите средство за ухом или на сгиб руки и наблюдайте за реакцией в течение 24-48 часов. При малейших симптомах раздражения стоит принять антигистаминное и прекратить использование средства.