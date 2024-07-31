Роль кислот в уходе за кожей: что выбрать для идеального результата

Как выбрать подходящую кислоту для ухода за кожей: советы экспертов

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В современном мире женщины перестали выбирать косметику, ориентируясь на рекламу или советы подруг, предпочитая изучать состав и проводить собственные исследования. Современные бьюти-средства всё чаще напоминают научные разработки. Кислоты играют важную роль в уходе за кожей, и важно понимать, какие именно кислоты использовать и для чего они нужны.

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Феруловая кислота борется со свободными радикалами, пигментацией, оказывает антивозрастной и эксфолиирующий эффекты. Она является мощным растительным антиоксидантом, защищающим клеточные мембраны и усиливающим действие других антиоксидантов. Альфа-липоевая кислота также нейтрализует свободные радикалы, восстанавливает коллаген и предотвращает гликацию, работает как в водной, так и в жирной среде.

Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет кожу, делая её гладкой и сияющей, а также помогает уменьшить мелкие морщинки. AHA (альфа-гидроксикислоты) и BHA (бета-гидроксикислоты) имеют различия в растворимости и воздействии на кожу. AHA-кислоты работают на поверхности кожи, отшелушивают верхние слои и стимулируют производство коллагена, в то время как BHA-кислоты, такие как салициловая, проникают глубже в поры и эффективны для жирной и проблемной кожи.

PHA-кислоты, такие как лактобионовая кислота и глюконолактон, считаются самыми безопасными и подходят для чувствительной кожи, склонной к аллергиям и раздражениям. Они обладают омолаживающим эффектом, борются с неровностями кожи и последствиями лечения акне, увлажняют и осветляют кожу, стимулируют выработку коллагена и эластина, а также помогают при воспалительных заболеваниях.