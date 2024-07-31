Прически по типу лица: рекомендации Ксении Бохо

Как выбрать идеальную прическу по форме лица: советы от эксперта

В современном мире существует огромное разнообразие стрижек, техник окрашивания и бесконечный выбор причесок, которые женщины могут использовать для завершения своего идеального образа.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Однако, в этом многообразии легко потеряться. Ксения Бохо, мастер по прическам и топ-визажист, уверена, что каждая женщина хотя бы раз задумывалась о том, какая прическа подойдет именно ей. На выбор прически влияют анатомические особенности, в частности, форма лица. Если у вас овальная форма лица, вам повезло, так как можно позволить себе любые эксперименты с прической.

Для вытянутого или удлиненного овала лучше избегать высоких причесок, выбирая низкие укладки и прически на один бок. Обладательницам круглого лица стоит отказаться от гладких причесок и смещать пробор вбок, накручивая пряди от лица. Для квадратного лица подойдут каскадные пряди, подкрученные внутрь, и объемные высокие и средние пучки.

Треугольная или сердцевидная форма лица требует причесок с челкой-шторкой, которая визуально уменьшит высокий лоб. Обладательницам миниатюрных черт и пропорций лучше избегать чрезмерных начесов и объемных локонов, чтобы не создавать эффект непропорциональности.