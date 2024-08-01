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Огуречная маска для лица: рецепт с йогуртом и мёдом для увлажнения кожи и снятия воспалений

Освежающая маска для лица с огурцом: рецепт и полезные свойства

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Огурец — один из самых популярных ингредиентов в домашней косметологии. Благодаря своим увлажняющим и освежающим свойствам, этот овощ идеально подходит для ухода за кожей лица. Огуречная тонизирующая маска помогает справиться с различными проблемами кожи, делая её свежей и здоровой. Рассмотрим рецепт этой маски и её полезные свойства.

Освежающая маска для лица с огурцом: рецепт и полезные свойства
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты, которые необходимы

  • 1 свежий огурец
  • 1 столовая ложка натурального йогурта
  • 1 чайная ложка мёда 

Метод приготовления

  1. Нарежьте огурец на небольшие кусочки и измельчите в блендере до получения однородной массы.
  2. Добавьте йогурт и мёд, а затем тщательно тщательно перемешайте.
  3. Нанесите полученную смесь на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз.
  4. Оставьте маску на 15-20 минут, затем смойте тёплой водой.

Полезные свойства огуречной маски

Увлажнение

Огурец на 95% состоит из воды, что делает его идеальным увлажняющим средством. Использование этой маски помогает насытить кожу влагой, делая её более мягкой и упругой.

Смягчение и тонизирование

В составе овоща присутствуют витамины C и K, которые помогают улучшить цвет лица, снять отёки и темные круги под глазами. Маска на основе огурца тонизирует кожу, возвращая ей свежий и сияющий вид.

Снятие воспалений

Огуречные маски обладают противовоспалительными свойствами, что помогает успокоить раздражённый эпидермис и уменьшить покраснения. Это особенно полезно для людей с чувствительной или склонной к акне кожей.

Регулярное использование этой маски сделает вашу кожу свежей, сияющей и здоровой.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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