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Врач назвал пять ошибок в уходе, которые приводят к забитым порам на лице

Врач Репко: забитые поры — результат неправильного ухода и любви к бане и сауне

1:34
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Забитые поры — это распространённая проблема, связанная с неправильным уходом за кожей и образом жизни. Врач-физиотерапевт Евгений Репко выделил пять основных ошибок, приводящих к загрязнению пор на лице.

Врач Репко: забитые поры — результат неправильного ухода и любви к бане и сауне
Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, PDM

Поры на лице являются нормальными элементами кожи, участвующими в процессе выделения пота и жира. Однако их ширина может влиять на внешний вид кожи, делая их заметными. Избыток кожного сала приводит к расширению пор и появлению чёрных точек, рассказал эксперт в беседе с "Леди Mail".

Одной из распространённых ошибок является неправильный домашний уход. Определение типа кожи и подбор соответствующей косметики играют важную роль в предотвращении проблем с забитыми порами.

Злоупотребление средствами, содержащими кислоты, также может привести к повреждению гидролипидной мантии кожи и расширению пор.

Баня и сауна могут способствовать расширению пор и активному выводу токсинов, однако длительное пребывание при высоких температурах может вызвать избыточное выделение кожного сала и закупорку пор.

Вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, влияют на работу периферических сосудов и старение кожи, что может привести к растяжению пор и загрязнению.

Загар также может способствовать загрязнению пор, так как ультрафиолетовые лучи сушат кожу и затрудняют вывод сала через поры.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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