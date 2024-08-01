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Врастание волос после эпиляции: как предотвратить и что делать?

Как справиться с врастанием волос после эпиляции?

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Врастание волос после эпиляции — распространённая проблема, которая может вызвать дискомфорт. Это явление происходит, когда волоски не могут пробиться через поверхность эпидермиса и начинают расти под ней. Рассмотрим, что можно сделать, чтобы предотвратить и справиться с этой проблемой, сохраняя кожу гладкой и здоровой.

Как справиться с врастанием волос после эпиляции?
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Профилактика врастания волос

Регулярное отшелушивание

Одним из наиболее эффективных способов предотвратить врастание волос является регулярное отшелушивание кожи. Используйте мягкие скрабы или эксфолианты, чтобы удалить мёртвые клетки и предотвратить закупорку фолликулов. Отшелушивание помогает волоскам легче пробиваться на поверхность.

Увлажнение кожи

Используйте увлажняющие кремы или масла, чтобы предотвратить сухость и поддерживать эластичность кожи. Это помогает волосам свободно пробиваться и снижает риск их врастания.

Правильная техника эпиляции

Используйте качественные эпиляционные средства и следуйте инструкциям. Не проводите процедуру слишком часто. Если вы используете восковые полоски, убедитесь, что они полностью удалены, чтобы избежать раздражений.

Как справиться с врастанием волос?

Тёплый компресс

Приложите тёплый компресс к проблемным участкам. Это помогает смягчить кожу и облегчить выход волоска на поверхность.

Мягкое извлечение

Если волосок виден под кожей, аккуратно удалите его с помощью стерильной иглы или пинцета, но будьте осторожны, чтобы не повредить эпидермис.

Лечение воспалений

При наличии воспалений или покраснений используйте антисептические средства или кремы с противовоспалительными ингредиентами, такими как алоэ вера или календула.

Правильный уход за кожей до и после эпиляции может значительно снизить риск врастания волос.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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