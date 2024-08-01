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Дерматолог рассказала, как защитить кожу головы от солнечного ожога и что делать, если это случилось

Дерматолог Базылева посоветовала лёд и маски с алоэ при солнечном ожоге кожи головы

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Солнечный ожог кожи головы может вызвать неприятные ощущения, такие как боль, шелушение, покраснение и даже появление волдырей. Люди с первым и вторым фототипами кожи наиболее подвержены таким ожогам, поскольку у них недостаточно защитного пигмента эумеланина. Об этом рассказала дерматолог Алтана Базылева в разговоре с "Леди Mail".

Дерматолог Базылева посоветовала лёд и маски с алоэ при солнечном ожоге кожи головы
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

Для защиты кожи головы от солнечных лучей рекомендуется использовать средства с SPF, носить головные уборы и избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности (с 12:00 до 16:00).

При солнечном ожоге кожи головы следует охладить её холодной водой, приложить лёд и нанести успокаивающие маски на основе алоэ или декспантенола. Жирные увлажняющие кремы лучше не использовать, так как они могут усилить раздражение кожи. То же самое, по словам дерматолога, относится к таким популярным народным средствам, как сметана или растительное масло.

Если симптомы ожога ухудшаются или появляются признаки инфекции, необходимо обратиться к врачу.

"Если вдруг на месте ожога пошли крупные пузыри или появились признаки бактериальной инфекции, необходимо прекратить заниматься самолечением и обратиться к врачу", — подчеркнула дерматолог.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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