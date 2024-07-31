Влияние солнца на кожу: как замедлить фотостарение

Как защитить кожу от фотостарения: советы косметолога

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Летом особенно важно заботиться о защите кожи, так как фотостарение затрагивает не только любителей соляриев и жарких пляжей, но и всех, кто выходит на солнце. Косметолог Кристина Ищеева рассказала, как проявляется фотостарение и как его замедлить.

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Фотостарение отличается от возрастного старения тем, что вызывается воздействием УФ-лучей, а не гормональной перестройкой. При фотостарении кожа теряет тонус, становится вялой и сухой, даже если она изначально жирная, и появляются пигментные пятна, которые сложно удалить обычными пилингами. До 35 лет фотостарение проявляется легкой пигментацией, а после 35 лет становятся заметны морщинки вокруг глаз, пигментация усиливается. После 50 лет фотостарение проявляется в полной мере: кожа становится сухой, глубокие морщины видны даже в состоянии покоя.

Несмотря на вредное влияние солнечных лучей, избегать солнца полностью не стоит, так как оно способствует выработке витамина D. Важно правильно защищать кожу: использовать средства с SPF, избегать прямых солнечных лучей в период с 12 до 15 часов дня и выбирать SPF с более высоким фактором, если проводите пилинги летом.