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8 преимуществ морского коллагена для здоровья, красоты и волос

Морской коллаген улучшает здоровье кишечника, состояние кожи и волос

3:55
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Морской коллаген — это коллаген, получаемый из кожи рыбы. После извлечения белка коллагена он подвергается процессу, называемому гидролизом. В результате гидролиза образуются пептиды коллагена.

Морской коллаген улучшает здоровье кишечника, состояние кожи и волос
Фото: pixabay.com by Stevepb, PDM

Как только пептиды морского коллагена попадают в организм, они расщепляются на аминокислоты пищеварительной системой. Организм использует эти кислоты там, где они наиболее необходимы. Прием коллагеновых добавок не только обеспечивает организм дополнительным коллагеном, но и стимулирует организм вырабатывать коллагеновые клетки, называемые фибробластами.

Различные исследования доказали, что регулярное использование морского коллагена может принести пользу коже, волосам и общему здоровью.

1. Повышает эластичность кожи. Наша кожа состоит из большого количества коллагена. Благодаря этому белку наша кожа выглядит подтянутой и упругой.

Пептиды коллагена могут защитить от признаков старения и предотвратить появление морщин, сухости кожи. Исследование, проведенное на женщинах, показало, что морской коллаген помогает им повысить увлажненность, сияние и эластичность кожи.

2. Снимает боль в суставах. Коллаген поддерживает баланс наших хрящей. Наши суставы имеют желеобразное вещество, которое предотвращает трение между костями.

В исследовании на клетках ежедневный прием пептидов коллагена в течение шести месяцев уменьшал боль и увеличивал подвижность пораженного сустава у женщин с умеренным остеоартритом коленного сустава.

3. Предотвращает потерю костной массы. Коллаген придает костям прочность и структуру. Снижение уровня коллагена может привести к остеопорозу и разрушению костей.

Согласно исследованию, добавки с морским коллагеном увеличивают синтез коллагена и сводят к минимуму потерю минералов.

4. Увеличивает мышечную массу. Коллаген составляет 1-10% нашей мышечной массы. Морской коллаген может помочь увеличить сухую мышечную массу, поскольку это чистый белок без углеводов и жиров. Добавка также предотвращает потерю мышечной массы с возрастом.

5. Поддерживает здоровье сердца. Прием коллагеновых добавок и пептидов может поддерживать сердце в форме и снизить риск сердечных заболеваний. При отсутствии коллагена наши артерии и кровеносные сосуды могут стать хрупкими.

6. Хорошее качество сна. Вещество, содержащееся в морском коллагене под названием глицин, известно своим мощным воздействием на сон. Это может улучшить качество сна, что приведет к улучшению качества жизни и здоровья.

7. Полезно для желудка. Микробиом кишечника защищает и способствует здоровью желудка. Стресс и плохие пищевые привычки могут легко повлиять на него.

Морской коллаген содержит глутамин и глицин, отвечающие за восстановление тканей нашей пищеварительной системы. Глицин, содержащийся в коллагене, обладает противовоспалительными свойствами, что может помочь облегчить синдром раздраженного кишечника.

8. Улучшает здоровье кожи головы. Помимо того, что коллаген придает эластичность нашей коже, он также обеспечивает здоровье наших волос. Коллаген составляет не менее 70% наших волос. Когда фолликулы ослабевают и новый рост подавляется, антиоксиданты, содержащиеся в морском коллагене, помогают восстанавливать волосяные фолликулы. 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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