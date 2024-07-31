Побочные эффекты микронидлинга: это важно знать перед процедурой

Какие могут быть побочные эффекты после микронидлинга

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Независимо от того, насколько эффективной может быть процедура микронидлинга, нельзя игнорировать то, что следует за ней. После микронидлинга могут наблюдаться некоторые побочные эффекты. Вы можете получить отек лица, красноту, опухшее лицо, ощущение солнечного ожога.

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Стоит отметить, что после процедуры лицо может начать шелушиться, но сдирать шелушения ни в коем случае нельзя.

Помимо стандартных побочных эффектов микронидлинга, могут появиться осложненные последствия, такие как синяки, кожная инфекция, аллергическая реакция, тошнота, головная боль, крапивница.

Чтобы справиться с возможными побочными эффектами, всегда лучше взять день или два отпуска на работе. Несмотря на то, что микронидлинг имеет длинный список потенциальных побочных эффектов, вам не стоит беспокоиться о них. В большинстве случаев этого не происходит, особенно если вы будете следовать советам вашего косметолога. На всякий случай обязательно держите под рукой номер врача.

Как бороться с побочными эффектами микронидлинга

Во-первых, знайте, что побочные эффекты, такие как воспаление и синяки, являются временными и обычно исчезают в течение десяти дней.

Даже если процедура была выполнена квалифицированным специалистом, бактерии или другие загрязнения все равно могут попасть в рану через ваши руки.

Отек исчезнет в течение нескольких дней. Однако в некоторых случаях отек может длиться несколько недель. Не принимайте противовоспалительные препараты, чтобы помочь отечному лицу, потому что ваше тело нуждается в естественном заживлении. Принимать обезболивающие лекарства — это нормально, но убедитесь, что они не являются противовоспалительными.

Избегайте растирания кожи во время заживления и не наносите макияж или солнцезащитный крем в течение 5-7 дней. После процедуры поддерживайте кожу хорошо увлажненной в течение примерно 24 часов.

Для борьбы с сухостью наносите увлажняющий крем. Убедитесь, что вы используете средства по уходу за кожей без запаха.