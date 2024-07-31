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Опасности отказа от SPF: от рака кожи до фотостарения

Почему важно использовать SPF: основные риски и последствия

1:44
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Использование SPF обязательно в наше время, ведь многочисленные исследования подтверждают вред ультрафиолетовых лучей. Несмотря на это, многие люди все еще пренебрегают этим важным средством.

Почему важно использовать SPF: основные риски и последствия
Фото: Freepik is licensed under Free license

Визажист Анастасия Лещинская рассказала, какие последствия грозят тем, кто не наносит солнцезащитное средство. Высокий риск рака кожи — одно из самых серьезных последствий. Ультрафиолетовые лучи губительны для кожи и являются причиной почти 65% случаев меланомы и 90% случаев немеланомного рака кожи. Фотостарение — результат чрезмерного действия ультрафиолетовых UVA-лучей, вызывающих структурные изменения в коже, морщины, сухость и шелушение.

Длительное воздействие солнца стимулирует образование меланина, что приводит к гиперпигментации, появлению пигментных пятен, вызывающих косметический дефект и недовольство внешностью. Солнечные ожоги и загар возникают из-за выработки меланина для защиты глубоких слоев кожи от ультрафиолетовых лучей. Это приводит к покраснению, отеку тканей, образованию волдырей и шелушению, что мешает использованию макияжа. Люди с акне, розацеа и куперозом страдают от солнечного излучения больше других, так как кожа сохнет, увеличивается выработка кожного сала, провоцируются новые прыщи, а также обостряется розацеа и появляются новые сосудистые звездочки.

Хотя SPF не является чудо-средством, оно защищает кожу от негативного влияния ультрафиолетовых лучей, помогая избежать необратимых последствий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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