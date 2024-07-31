Опасности отказа от SPF: от рака кожи до фотостарения

Использование SPF обязательно в наше время, ведь многочисленные исследования подтверждают вред ультрафиолетовых лучей. Несмотря на это, многие люди все еще пренебрегают этим важным средством.
Визажист Анастасия Лещинская рассказала, какие последствия грозят тем, кто не наносит солнцезащитное средство. Высокий риск рака кожи — одно из самых серьезных последствий. Ультрафиолетовые лучи губительны для кожи и являются причиной почти 65% случаев меланомы и 90% случаев немеланомного рака кожи. Фотостарение — результат чрезмерного действия ультрафиолетовых UVA-лучей, вызывающих структурные изменения в коже, морщины, сухость и шелушение.
Длительное воздействие солнца стимулирует образование меланина, что приводит к гиперпигментации, появлению пигментных пятен, вызывающих косметический дефект и недовольство внешностью. Солнечные ожоги и загар возникают из-за выработки меланина для защиты глубоких слоев кожи от ультрафиолетовых лучей. Это приводит к покраснению, отеку тканей, образованию волдырей и шелушению, что мешает использованию макияжа. Люди с акне, розацеа и куперозом страдают от солнечного излучения больше других, так как кожа сохнет, увеличивается выработка кожного сала, провоцируются новые прыщи, а также обостряется розацеа и появляются новые сосудистые звездочки.
Хотя SPF не является чудо-средством, оно защищает кожу от негативного влияния ультрафиолетовых лучей, помогая избежать необратимых последствий.
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