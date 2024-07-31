Вода с добавками: полезная альтернатива для здоровья и молодости

Как улучшить здоровье и кожу с помощью детокс воды

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Большой стакан чистой воды является ключом к молодости и хорошему самочувствию. Употребление большого количества воды улучшает здоровье и состояние кожи. Однако для некоторых выпивать по 2 литра безвкусной жидкости в день может быть трудно.

Фото: flickr.com by memoreks, CC BY-SA 2.0

Детокс вода, широко рекламируемая в социальных сетях, представляет собой напитки, приготовленные в домашних условиях с добавлением фруктов, ягод, овощей и специй. Такие напитки повышают уровень гидратации и насыщают организм антиоксидантами. Добавки придают воде вкус, оставаясь низкокалорийными и безвредными для фигуры. Детокс вода может заменить напитки с высоким содержанием сахара.

Черника, благодаря высокому содержанию каротиноидов, активирует витамин А в организме, стимулируя обновление клеток кожи. Огурец, богатый витамином Е, помогает бороться со свободными радикалами, уменьшая акне. Яблоко, содержащее витамин С, стимулирует выработку меланина, защищая кожу от ультрафиолетовых лучей. Малина, богатая омега-3 жирными кислотами, уменьшает морщины, увеличивая жировые клетки под кожей. Цитрусовые, такие как апельсин и лимон, содержат витамин С, способствуя заживлению поврежденной солнцем кожи и стимулируя выработку коллагена. Киви, богатый антиоксидантами, витаминами С и Е, а также цинком, сохраняет здоровье кожи, волос, ногтей и зубов.