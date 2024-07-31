Летние риски для ног: профилактика и лечение варикоза

Как избежать обострения варикоза летом: советы флеболога

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это время отпусков, легких платьев и длительных прогулок, но также период обострения симптомов варикоза и возникновения серьезных осложнений. Высокая температура расширяет вены и увеличивает объем крови в сосудах, а обезвоживание повышает густоту крови. Поездки на дальние расстояния в сидячем положении усиливают застой крови в расширенных венах.

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Если не предпринимать никаких мер, может возникнуть чрезмерная отечность ног, приводящая к воспалению подкожной клетчатки. На ногах появляются твердые, болезненные шишки, кожа краснеет и нагревается. Тромбоз вен характеризуется отеком голени, болью в икрах при прикосновении, теплотой и покраснением икроножной области. Венозные язвы возникают в ходе воспаления, раны болезненны, быстро инфицируются и затягивают лечение.

Чтобы предотвратить или лечить варикоз, нужно пить не менее 1,5-2 литров воды в день, избегать чрезмерного употребления алкоголя, использовать компрессионные изделия перед длительными поездками и избегать длительного пребывания в положении стоя или сидя. Регулярные физические упражнения, такие как пешие прогулки, езда на велосипеде, бег трусцой и плавание, также помогают улучшить кровообращение. Перед поездкой в отпуск рекомендуется провести ультразвуковое допплеровское исследование для проверки состояния кровеносных сосудов и следовать предписаниям врача.