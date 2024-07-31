Как сохранить красивые локоны: советы по уходу за волосами

Секреты здоровых волос: что делать и чего избегать

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие девушки не знают, как сохранить красивые локоны в любое время года, избежать тусклости, сухости и сечения кончиков. Сухие шампуни — это экстренный метод для придания волосам свежести, но мнение о том, что редкое мытье головы помогает дольше сохранять чистоту волос, является мифом. Если кожа головы жирная, мыть волосы нужно каждый день. Недостаточное очищение может привести к забиванию фолликул и пор, что вызывает выпадение волос, перхоть и зуд.

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Шампунь нужно подбирать по типу кожи головы, а кондиционер — по типу волос, поэтому средства могут быть из разных линеек. Важно использовать качественные шампуни, которые содержат кондиционирующие вещества, чтобы волосы были мягкими и приятными на ощупь. Шампуни, маски и кондиционеры нельзя смывать горячей водой, так как она активизирует работу сальных желез и волосы будут быстрее загрязняться. Используйте теплую воду для смягчения кожи головы и холодную в конце для улучшения кровообращения и придания блеска волосам.

Спать с распущенными волосами, особенно если они длинные, вредно, так как это приводит к заломам и спутыванию. Лучше заплетать нетугие косы или делать ослабленные пучки на ночь. Неправильно подобранная расческа и агрессивное расчесывание могут нанести вред волосам, приводя к разрыву волокон. Начинать расчесывание нужно снизу, осторожно продвигаясь вверх, а расческу лучше выбирать с мягкой щетиной, чтобы меньше травмировать волосы.