Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирина Хакамада улетела с особенной дочерью из России в Грузию
РСХБ возобновил работу карт UnionPay за рубежом
Подавшая на развод Бакальчук заявила, что брак распался ещё до сделки по бизнесу
Комик Гарик Харламов заявил, что они с Ковальчук планируют завести детей
Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта пострадал в аварии на электровелосипеде
Как избежать обострения варикоза летом: советы флеболога
Впервые человеку пересадили искусственное сердце не в качестве временной замены
Большинство автомобилистов не готовы тратить более 50 000 рублей на автопутешествия
Новые правила штрафов за остановку и манёвры на "зебре"
Как выбрать идеальный купальник: советы стилиста Дины Абашевой

Купальники для разных фигур: рекомендации по выбору от эксперта

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Дина Абашева советует учитывать формат отдыха и особенности фигуры при выборе купальника. Для загара и удобства стоит выбирать минималистичные модели без сложного декора, сейчас актуальны купальники в стиле минимализм и асимметрия. Если цель — привезти красивые фотографии и привлечь внимание, лучше выбрать акцентные купальники с интересным дизайном, например, расцветки металлик, модели с прорезями, завязками, драпировками и аппликациями из объемных цветов.

Купальники для разных фигур: рекомендации по выбору от эксперта
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

При выборе купальника важно учитывать особенности фигуры, чтобы визуально скрыть ненужные нюансы и акцентировать внимание на достоинствах. Для визуального увеличения груди подойдут модели с акцентом в виде оборок, рюш, складок, а также яркие и крупные принты. Чтобы сделать верх компактнее, лучше выбрать купальник с закрытыми чашками и хорошей поддержкой на косточках, а также обратить внимание на модели с широкими лямками.

Скрыть животик поможет модель с высокой посадкой из плотной ткани или слитный купальник с контрастными принтами. Для обладательниц пышных бедер подойдут купальники с свободным низом без излишнего обтягивания, а плавки с завязками лучше избегать, так как они визуально увеличивают бедра.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска
Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
На Играх-2024 спортсмены жалуются на отсутствие рациона, богатого животными белками
Анна Семенович смогла скинуть 6,5 кг за 3 месяца при помощи препарата
Какие ингредиенты можно добавить в ризотто
Газета.Ru: нейросеть из ЛЭТИ выявляет болезнь Паркинсона по рисунку пациента
Журналист Отар Кушанашвили мучается от бессонницы во время болезни
Уставной капитал донецкой СК "Хатхор" повышен до 240 млн. рублей
Госдума сократила гарантийный срок для новостроек до трех лет
Актриса Чулпан Хаматова не захотела подходить к Алле Пугачёвой в Юрмале
Советы, как улучшить вкус растворимого кофе
Чем подкормить помидоры, чтобы повысить урожайность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников