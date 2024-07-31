Как выбрать идеальный купальник: советы стилиста Дины Абашевой

Купальники для разных фигур: рекомендации по выбору от эксперта

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Дина Абашева советует учитывать формат отдыха и особенности фигуры при выборе купальника. Для загара и удобства стоит выбирать минималистичные модели без сложного декора, сейчас актуальны купальники в стиле минимализм и асимметрия. Если цель — привезти красивые фотографии и привлечь внимание, лучше выбрать акцентные купальники с интересным дизайном, например, расцветки металлик, модели с прорезями, завязками, драпировками и аппликациями из объемных цветов.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

При выборе купальника важно учитывать особенности фигуры, чтобы визуально скрыть ненужные нюансы и акцентировать внимание на достоинствах. Для визуального увеличения груди подойдут модели с акцентом в виде оборок, рюш, складок, а также яркие и крупные принты. Чтобы сделать верх компактнее, лучше выбрать купальник с закрытыми чашками и хорошей поддержкой на косточках, а также обратить внимание на модели с широкими лямками.

Скрыть животик поможет модель с высокой посадкой из плотной ткани или слитный купальник с контрастными принтами. Для обладательниц пышных бедер подойдут купальники с свободным низом без излишнего обтягивания, а плавки с завязками лучше избегать, так как они визуально увеличивают бедра.