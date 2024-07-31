Как выбрать идеальный брючный костюм: советы стилиста Лены Червовой

Современные брючные костюмы: модные тенденции и рекомендации по фигуре

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Лена Червова рекомендует женщинам учитывать модные тенденции и особенности фигуры при выборе брючного костюма. В моде модели палаццо, а узкие и укороченные брюки утратили актуальность. Предпочтительна средняя или высокая посадка брюк, длина которых должна быть до пола. Важно также учитывать, с какой обувью будет носиться костюм, чтобы подкорректировать длину брюк для комфорта при движении.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Жакеты могут быть прямыми или приталенными, хотя прямой крой считается более универсальным. Приталить жакет можно ремнем или поясом-шнурком. Костюмы из ткани одного цвета и фактуры визуально вытягивают силуэт, особенно в сочетании с брюками палаццо и обувью на каблуке с острым мысом. Для создания хрупкого образа можно открыть запястья или декольте, а также приталить жакет.

Червова советует выбирать костюмы, которые комфортно застегиваются, даже если планируется носить их распахнутыми. Важно оставлять воздух между тканью и телом, чтобы было комфортно дышать и под жакет можно было легко надеть плотный топ.