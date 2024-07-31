Стилист Лена Червова рекомендует женщинам учитывать модные тенденции и особенности фигуры при выборе брючного костюма. В моде модели палаццо, а узкие и укороченные брюки утратили актуальность. Предпочтительна средняя или высокая посадка брюк, длина которых должна быть до пола. Важно также учитывать, с какой обувью будет носиться костюм, чтобы подкорректировать длину брюк для комфорта при движении.
Жакеты могут быть прямыми или приталенными, хотя прямой крой считается более универсальным. Приталить жакет можно ремнем или поясом-шнурком. Костюмы из ткани одного цвета и фактуры визуально вытягивают силуэт, особенно в сочетании с брюками палаццо и обувью на каблуке с острым мысом. Для создания хрупкого образа можно открыть запястья или декольте, а также приталить жакет.
Червова советует выбирать костюмы, которые комфортно застегиваются, даже если планируется носить их распахнутыми. Важно оставлять воздух между тканью и телом, чтобы было комфортно дышать и под жакет можно было легко надеть плотный топ.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.