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Тренд прозрачной одежды: правила для создания модного и элегантного образа

Как стильно носить прозрачную одежду: три главных совета от стилиста

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Стилисты подчеркивают, что для создания стильного и не вульгарного образа с прозрачной одеждой следует соблюдать несколько важных правил. Прежде всего, важно находить баланс между открытыми и закрытыми частями тела. Например, если оголены ноги, верх тела должен быть закрыт. Второе правило — сочетание объемных и облегающих элементов. Обтягивающий низ лучше сочетать с более свободным верхом. Третье правило касается контраста текстур — сочетание разных фактур делает образ более изысканным.

Как стильно носить прозрачную одежду: три главных совета от стилиста
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109, CC BY-SA 3.0

Прозрачное кружевное платье лучше носить с объемным пиджаком, а кружевное боди хорошо смотрится в сочетании с широкими джинсами. Юбка-карандаш из органзы будет элегантно смотреться с удлиненным худи или леггинсами. Для тех, кто не решается носить прозрачные вещи, можно использовать аксессуары, такие как прозрачные шопперы, чтобы добавить модные акценты в лаконичные образы, как сообщает Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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