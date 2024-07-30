Тренд прозрачной одежды: правила для создания модного и элегантного образа

Как стильно носить прозрачную одежду: три главных совета от стилиста

Стилисты подчеркивают, что для создания стильного и не вульгарного образа с прозрачной одеждой следует соблюдать несколько важных правил. Прежде всего, важно находить баланс между открытыми и закрытыми частями тела. Например, если оголены ноги, верх тела должен быть закрыт. Второе правило — сочетание объемных и облегающих элементов. Обтягивающий низ лучше сочетать с более свободным верхом. Третье правило касается контраста текстур — сочетание разных фактур делает образ более изысканным.

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Прозрачное кружевное платье лучше носить с объемным пиджаком, а кружевное боди хорошо смотрится в сочетании с широкими джинсами. Юбка-карандаш из органзы будет элегантно смотреться с удлиненным худи или леггинсами. Для тех, кто не решается носить прозрачные вещи, можно использовать аксессуары, такие как прозрачные шопперы, чтобы добавить модные акценты в лаконичные образы, как сообщает Москва 24.