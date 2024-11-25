4 мифа об уходе за кожей лица после 40 лет: косметолог развеяла их - после сорока жизнь только начинается

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей после 40 лет требует особого подхода, однако многие предпочитают подбирать схему ухода без участия косметолога. Косметолог Ольга Шинкина рассказала о популярных заблуждениях в использовании anti-age средств и предостерегла от распространенных ошибок.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Первый миф заключается в том, что SPF нужен только молодой коже. На самом деле, солнце опасно в любом возрасте, и с возрастом вероятность появления пигментации после пребывания на солнце увеличивается на 40%. В схемах anti-age ухода всегда должны быть средства с SPF защитой не ниже 30+, а летом следует использовать средства с защитой 50+ даже при прогулках по городу.

Второе заблуждение — ночной крем не нужен. Ночные средства необходимы после 30 лет, так как кожа начинает терять больше влаги и нуждается в дополнительном питании. Особенно важно уделить внимание ночным средствам для обладательниц сухой кожи, так как на ее восстановление требуется больше усилий.

Третий миф — жирную кожу можно не увлажнять. Жирная кожа может легко стать обезвоженной, оставаясь при этом жирной. Причиной потери влаги может быть как стресс, так и возрастные изменения. Увлажнение после 40 лет необходимо, но следует избегать средств с содержанием масел.

Четвертый миф — лучше начать использовать anti-age средства как можно раньше. До 25 лет об антивозрастном уходе можно не задумываться, достаточно поддерживать кожу в хорошем состоянии и вести здоровый образ жизни. Глубокие морщины обычно появляются после 35 лет, и слишком раннее использование антивозрастных средств может навредить коже, так как она не готова к такому количеству питательных компонентов.

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