Почему белая кожа считается идеалом красоты в Южной Корее: исторические корни и современные тренды

Почему в Южной Корее белая кожа считается признаком красоты?

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В Южной Корее белая кожа традиционно считается символом красоты и молодости. Это восприятие имеет глубокие культурные корни и отражает как исторические, так и социальные факторы. Разберёмся, почему в Корее белая кожа считается идеалом красоты и как это влияет на общественные стандарты.

Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Исторические и культурные корни

Исторически в Корее белая кожа ассоциировалась с высоким социальным статусом. В прошлом богатые люди, как правило, не занимались физическим трудом и, следовательно, могли позволить себе защищать кожу от солнечных лучей. Бледность лица стал символом утончённости и благосостояния, противопоставляемым загорелой коже, которая ассоциировалась с физическим трудом и низшим социальным статусом.

Современные идеалы красоты

В современной Южной Корее этот идеал поддерживается активной пропагандой в СМИ и рекламе. Знаменитости и модели с белой кожей часто становятся лицами популярных брендов, что усиливает стремление к этому стандарту среди обычных людей. Косметическая индустрия также играет важную роль, предлагая широкий ассортимент продуктов, направленных на осветление кожи.

Культурное влияние и изменения

Хотя белая кожа остаётся важным элементом красоты в Южной Корее, постепенно появляются и новые идеалы. Молодёжь и современные косметические тенденции начинают акцентировать внимание на естественном и здоровом внешнем виде. Это свидетельствует о постепенных изменениях в восприятии красоты и адаптации традиционных стандартов к современным реалиям.

Идеал белой кожи в Южной Корее связан с историческим и культурным наследием, символизируя утончённость и социальный статус. Современные медиа и косметическая индустрия поддерживают этот стандарт, хотя новые тенденции начинают акцентировать внимание на естественной и здоровой внешности, что отражает эволюцию представлений о красоте.