Почему белая кожа считается идеалом красоты в Южной Корее: исторические корни и современные тренды

В Южной Корее белая кожа традиционно считается символом красоты и молодости. Это восприятие имеет глубокие культурные корни и отражает как исторические, так и социальные факторы. Разберёмся, почему в Корее белая кожа считается идеалом красоты и как это влияет на общественные стандарты.
Исторически в Корее белая кожа ассоциировалась с высоким социальным статусом. В прошлом богатые люди, как правило, не занимались физическим трудом и, следовательно, могли позволить себе защищать кожу от солнечных лучей. Бледность лица стал символом утончённости и благосостояния, противопоставляемым загорелой коже, которая ассоциировалась с физическим трудом и низшим социальным статусом.
В современной Южной Корее этот идеал поддерживается активной пропагандой в СМИ и рекламе. Знаменитости и модели с белой кожей часто становятся лицами популярных брендов, что усиливает стремление к этому стандарту среди обычных людей. Косметическая индустрия также играет важную роль, предлагая широкий ассортимент продуктов, направленных на осветление кожи.
Хотя белая кожа остаётся важным элементом красоты в Южной Корее, постепенно появляются и новые идеалы. Молодёжь и современные косметические тенденции начинают акцентировать внимание на естественном и здоровом внешнем виде. Это свидетельствует о постепенных изменениях в восприятии красоты и адаптации традиционных стандартов к современным реалиям.
Идеал белой кожи в Южной Корее связан с историческим и культурным наследием, символизируя утончённость и социальный статус. Современные медиа и косметическая индустрия поддерживают этот стандарт, хотя новые тенденции начинают акцентировать внимание на естественной и здоровой внешности, что отражает эволюцию представлений о красоте.
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