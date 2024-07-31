Домашняя маска для лица из малины и йогурта: борьба со старением и глубокое питание кожи

Увлажняющая малиновая маска для лица: рецепт и полезные свойства

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Малина не только радует своим вкусом и полезными свойствами, но и является отличным компонентом для ухода за кожей лица. Маска на основе малины обладает множеством достоинств, что делает её популярным выбором для домашних косметических процедур. Сегодня мы поделимся рецептом этой чудесной маски и расскажем о её преимуществах для кожи.

Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Необходимые ингредиенты

1/2 чашки свежих или замороженных малины

1 столовая ложка натурального йогурта

1 чайная ложка овсяных хлопьев

Приготовление

Если используете замороженные ягоды, предварительно разморозьте их и обсушите. Разомните малину в пюре с помощью ложки или блендера. Добавьте к нему йогурт и овсяные хлопья и хорошо перемешайте до однородной массы.

Применение

Нанесите маску на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте её на 10-15 минут. Смойте её тёплой водой, аккуратно массируя кожу круговыми движениями.

Полезные свойства малиновой маски

Малина богата витаминами C и E, которые защищают кожу от свободных радикалов и замедляют процессы старения.

Витамин E и натуральные жирные кислоты в йогурте способствуют глубокому увлажнению и питанию кожи, делая её мягкой и гладкой.

Малиновая маска п омогает осветлить пигментные пятна и выровнять тон кожи благодаря кислотам, содержащимся в ягодах.

благодаря кислотам, содержащимся в ягодах. Маска улучшает микроциркуляцию, придавая коже свежий и здоровый вид.

Предостережение

Перед использованием малиновой маски проведите тест на чувствительность. Нанесите небольшое количество на внутреннюю сторону запястья и подождите 15 минут. Если не появится раздражение, маска безопасна для применения. В случае покраснения или зуда немедленно смойте средство и проконсультируйтесь с врачом.

Регулярное использование малиновой маски позволит вам насладиться её многочисленными преимуществами и улучшить состояние кожи.