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Как избежать сухости губ при использовании матовых помад: советы и рекомендации

Почему матовые помады сушат губы и как этого избежать?

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Матовые помады завоевали популярность благодаря своей стойкости. Однако многие девушки сталкиваются с проблемой сухости губ после их нанесения. Давайте разберёмся, почему так происходит и что можно сделать, чтобы избежать этого нежелательного эффекта.

Почему матовые помады сушат губы и как этого избежать?
Фото: freepik.com by ArthurHidden, PDM

Почему матовые помады сушат губы?

Состав формулы

Матовые помады часто содержат в своем составе более высокую концентрацию восков и пигментов, чем их глянцевые аналоги. Эти компоненты могут блокировать влагу, что приводит к ощущению сухости. Кроме того, для достижения матового финиша используются специальные полимеры, которые могут высушивать кожу губ.

Отсутствие увлажняющих ингредиентов

Многие матовые помады не включают увлажняющие компоненты, такие как масла или глицерин. Отсутствие таких ингредиентов делает губы менее защищенными и более восприимчивыми к сухости.

Как избежать сухости?

1. Подготовка губ

Перед нанесением матовой помады важно подготовить губы. Используйте мягкий скраб для удаления мертвых клеток и нанесите увлажняющий бальзам. Это поможет создать ровную поверхность и предотвратит шелушение.

2. Увлажнение и защита

Выбирайте матовые помады, которые содержат увлажняющие и питательные компоненты. Некоторые бренды предлагают формулы с витаминами и маслами, которые помогают сохранить губы мягкими.

3. Использование бальзама

Наносите увлажняющий бальзам под матовую помаду и сверху для дополнительной защиты. Это позволит снизить ощущение сухости и сделает губы более мягкими.

Правильная подготовка, выбор увлажняющих формул и использование бальзама помогут сохранить губы мягкими и предотвратить сухость. Выполняя эти рекомендации, вы сможете наслаждаться стойким матовым финишем без ущерба для комфорта.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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