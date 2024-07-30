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Как очистить почерневшее серебро: используйте эту смесь, и украшения заблестят как новые

Эффективный способ, как очистить почерневшее серебро

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Многие сталкиваются с тем, что со временем серебро может темнеть. Для того чтобы очистить серебряные украшения, необязательно их нести для этого в ювелирную мастерскую. Есть эффективные народные методы, которые помогут привести ваши серебряные украшения в порядок.

Эффективный способ, как очистить почерневшее серебро
Фото: commons.wikimedia.org by ожерелье, CC BY-SA 4.0

Лучше всего в этом деле помогает зубная паста. Она содержит абразивные частички, которые хорошо справляются с пятнами и грязью.

Так, возьмите зубную пасту и нанесите небольшое количество на зубную щетку или мягкую безворсовую ткань. Очень аккуратно протрите изделия, уделяйте особое внимание тем местам, где есть потемнение.

После этого украшение следует промыть под теплой водой, чтобы убрать остатки зубной пасты. Дайте изделию высохнуть. Затем его нужно отполировать при помощи специальной салфетки или мягкой ткани.

Помните, что зубную пасту нельзя использовать для тех украшений, у которых есть драгоценные камни, иначе их поверхность может повредиться.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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