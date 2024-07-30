Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Николь Кидман с дочерью Сандей посетили Олимпиаду в Париже
Какие растения нуждаются в обработке горчицей
Маринованные кабачки: очень простые продукты и минимум усилий от хозяйки
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в больницу после аварии
Цены в отелях Парижа упали до 41% для привлечения гостей Олимпиады
Брендан Фрейзер чуть не умер во время съёмок фильма "Мумия"
Вот что делать, когда капусту объедают слизни и улитки
Лариса Долина рассказала о том, как её пытались изнасиловать
Владельцы автомобилей GAC в России жалуются на треснувшие люки
Лучшие препараты для здоровья волос: витамины и минералы из аптеки

Что стоит приобрести в аптеке для поддержания здоровья волос?

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Поддержание здоровья волос требует регулярного ухода и внимательного выбора продуктов, которые помогут укрепить и улучшить их состояние. В аптеке можно найти множество средств, способных оказать значительное влияние на качество шевелюры. Сегодня мы расскажем о нескольких ключевых препаратах и добавках, которые стоит рассмотреть для улучшения здоровья волос.

Что стоит приобрести в аптеке для поддержания здоровья волос?
Фото: commons.wikimedia.org by Swooshlove, CC BY-SA 4.0

Витамины группы B

Витамины группы B, особенно B7 (биотин), B5 (пантотеновая кислота) и B12, играют важную роль в укреплении волос и стимулировании их роста. Биотин помогает улучшить структуру локонов и предотвращает их ломкость.

Витамин C

Этот антиоксидант способствует выработке коллагена, который необходим для здоровых волос. Витамин C также защищает их от вредного воздействия свободных радикалов.

Железо

Недостаток железа может привести к выпадению волос. Добавки с этим компонентом помогут восполнить дефицит и поддержать здоровье волосяных фолликулов.

Цинк

Он необходим для регенерации клеток и поддержания нормального состояния кожи головы. Недостаток цинка может привести к замедлению роста волос и их выпадению.

Правильный выбор препаратов в аптеке может существенно улучшить состояние ваших волос. Не забудьте проконсультироваться с врачом или специалистом перед началом приёма добавок или использования новых продуктов.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Апартаменты — это помещения всего лишь для временного там нахождения Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Турция вторгнется в Израиль? Политолог Колчин о громких заявлениях Эрдогана и раскладе сил на Ближнем Востоке
Набиуллина: корабль российской экономики ступил в неспокойные воды
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Последние материалы
Что стоит приобрести в аптеке для поддержания здоровья волос?
Брендан Фрейзер чуть не умер во время съёмок фильма "Мумия"
Вот что делать, когда капусту объедают слизни и улитки
Лариса Долина рассказала о том, как её пытались изнасиловать
Владельцы автомобилей GAC в России жалуются на треснувшие люки
Советы диетологов, как перейти к правильному питанию
Турпоток в Крым вырос на 25% несмотря на атаки ВСУ
Разработано устройство для повышения эффективности земледелия
Министр спорта Дегтярёв согласился с Губерниевым: "Солидарен. Работаем"
Вот как сделать настоящий, традиционный салат оливье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников