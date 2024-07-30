Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преимущества современных турбодвигателей в охлаждении
Шайло Питт судится за право убрать фамилию отца
Чулпан Хаматова не захотела подходить к Даниле Козловскому после моноспектакля
Мать Децла Ирина сравнила отца рэпера с Владимиром Жириновским
Стало известно, как научиться высоко прыгать
В Италии арестовали активы бизнесмена из России
Илья Пруксикин* показал кадры с беременной женой Софьей Таюрской
Что делать, если ветви ваших деревьев гнутся под тяжестью урожая?
Нейрохирург Наумов: большинство болезней позвоночника вылечить вполне реально
4 трендовых дизайна на длинные ногти: вы будет выглядеть сногсшибательно

Какие дизайны маникюра популярны этим летом

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Нейл-мастера рассказали, какие дизайны маникюра особо популярны этим летом, которые подходят для длинных ногтей. Предлагаем узнать о них, чтобы вы могли выглядеть модно и актуально.

Какие дизайны маникюра популярны этим летом
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Так, первым трендовым дизайном этим летом является яркий французский маникюр. Вместо классического белого цвета следует выбрать яркий или неоновый цвет. Ваш образ с таким маникюром станет ярким и даже дерзким.

Если вы не являетесь поклонницей французского маникюра, то стоит обратить внимание на другие дизайны. Например, можно придать ногтям металлический оттенок при помощи хромированной пудры.

Не менее популярен сейчас эффект градиента. Он подразумевает плавный переход от одного оттенка к другому. Для этого дизайна можно выбирать любые сочетающиеся между собой цвета. Особенно такой вариант отлично смотрится на длинных ногтях.

Не теряет своей популярности акварельная техника, с помощью которой можно создавать интересные абстрактные узоры и текстуры.


 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев Ракеты Х-101: современное оружие стратегической авиации России Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Последние материалы
Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне
Почему в вашем интерьере стоит создать книжный уголок
Ужасный отдых в Таиланде: россиянка разоблачила популярный курорт
Как выглядеть стильно и молодо после 40: советы по макияжу и уходу
Глюк'oZa отправляется в реабилитационный центр после нервных срывов
Услуга страховки от недобросовестности экспедиторов стала более востребованной
Телеведущая Лера Кудрявцева улетела в Болгарию к дочери и маме
Никаких трещин: секретный метод защиты стекла
Названа сумма гонорара Канье Уэста за концерт в Москве
Продюсер Пригожин считает, что признавать певицу Пугачёву иноагентом глупо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников