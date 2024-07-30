4 трендовых дизайна на длинные ногти: вы будет выглядеть сногсшибательно

Какие дизайны маникюра популярны этим летом

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нейл-мастера рассказали, какие дизайны маникюра особо популярны этим летом, которые подходят для длинных ногтей. Предлагаем узнать о них, чтобы вы могли выглядеть модно и актуально.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Так, первым трендовым дизайном этим летом является яркий французский маникюр. Вместо классического белого цвета следует выбрать яркий или неоновый цвет. Ваш образ с таким маникюром станет ярким и даже дерзким.

Если вы не являетесь поклонницей французского маникюра, то стоит обратить внимание на другие дизайны. Например, можно придать ногтям металлический оттенок при помощи хромированной пудры.

Не менее популярен сейчас эффект градиента. Он подразумевает плавный переход от одного оттенка к другому. Для этого дизайна можно выбирать любые сочетающиеся между собой цвета. Особенно такой вариант отлично смотрится на длинных ногтях.

Не теряет своей популярности акварельная техника, с помощью которой можно создавать интересные абстрактные узоры и текстуры.



