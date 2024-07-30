Секреты улучшения качества волос: важные продукты в рационе

Как ускорить рост волос и укрепить их: простые советы диетолога

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отличное качество волос — редкость из-за неблагоприятных условий, стресса и нарушений в питании. Эти факторы делают волосы тусклыми, ломкими и без объема, а последствия перенесенного ковида ухудшают их состояние. Чтобы улучшить качество волос, можно обратиться к трихологу, но также можно помочь своему организму самостоятельно, добавив в рацион несколько полезных продуктов.

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Сладкий перец, который содержит больше витамина C, чем цитрусы, способствует быстрому росту волос и уменьшению их выпадения. Кисломолочные продукты, богатые кальцием и аминокислотами, укрепляют волосы и улучшают работу кишечника, помогая выводить токсины. Рекомендуется выпивать как минимум стакан кисломолочного напитка в день.

Мед, хотя и требует осторожности при употреблении из-за риска диабета, в небольших количествах обеспечивает организм необходимыми элементами, а также может использоваться в питательных масках для волос, увлажняя кожу головы и стимулируя рост волос.