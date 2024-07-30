Продукты для сияющей кожи: советы эксперта

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Как улучшить цвет лица с помощью правильного питания

1:11
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Здоровый цвет лица можно вернуть, пересмотрев рацион. Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Ангелина Водолазкая рекомендует добавить в меню красную рыбу, особенно атлантический лосось, благодаря высокому содержанию омега-3, которые сохраняют молодость и здоровье кожи. Печень трески, богатая витаминами D и A, способствует обновлению клеток кожи и защите от вредных излучений.

Как улучшить цвет лица с помощью правильного питания
Фото: Freepik is licensed under Free license

Капуста содержит витамины C и K, а также кремний, которые придают коже естественное сияние, укрепляют иммунитет и способствуют образованию коллагена, поддерживая здоровье волос и ногтей. Для выравнивания тона лица и избавления от пигментации полезны оливки, способствующие быстрой регенерации кожи.

Киви помогает восполнять витамин C, полифенолы в его составе усиливают защитную систему кожи, а комплекс микронутриентов улучшает цвет лица. Необходимо также помнить о достаточном потреблении воды: 1,5-2 литра в день для увлажнения кожи изнутри.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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