Продукты для сияющей кожи: советы эксперта

Как улучшить цвет лица с помощью правильного питания

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровый цвет лица можно вернуть, пересмотрев рацион. Врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Ангелина Водолазкая рекомендует добавить в меню красную рыбу, особенно атлантический лосось, благодаря высокому содержанию омега-3, которые сохраняют молодость и здоровье кожи. Печень трески, богатая витаминами D и A, способствует обновлению клеток кожи и защите от вредных излучений.

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Капуста содержит витамины C и K, а также кремний, которые придают коже естественное сияние, укрепляют иммунитет и способствуют образованию коллагена, поддерживая здоровье волос и ногтей. Для выравнивания тона лица и избавления от пигментации полезны оливки, способствующие быстрой регенерации кожи.

Киви помогает восполнять витамин C, полифенолы в его составе усиливают защитную систему кожи, а комплекс микронутриентов улучшает цвет лица. Необходимо также помнить о достаточном потреблении воды: 1,5-2 литра в день для увлажнения кожи изнутри.