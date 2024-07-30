Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как улучшить цвет лица с помощью правильного питания
Без нарушения экосистемы: Россия готовит технологии для исследования озера Восток
Биолог Лялина: популярный бабл-ти — это источник пустых калорий и кариеса
Эксперт рассказал, чем опасна парковка авто с вывернутыми колёсами
Признание арабского мира: санкции помогли российской экономике
Перцу в июле необходим обильный полив
Божена Рынска рассказала, что олигарх Федорычев лишился недвижимости
Простые способы проверить продукты на нитраты прямо в магазине
JAMA Pediatrics: назван неожиданный триггер внезапной детской смерти
Забота о коже вокруг глаз: ключевые продукты и средства

Как предотвратить темные круги и укрепить кожу вокруг глаз

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Кожа вокруг глаз чрезвычайно нежная, сравнимая с одуванчиком, и подвержена образованию морщин и темных кругов из-за легкой растяжимости и тонкости. Темные круги не всегда возникают из-за недостатка сна; они могут появляться, если сосуды расположены близко к поверхности кожи, что создает иллюзию темных кругов. Для укрепления кожи и нормализации кровотока в этой области специалисты рекомендуют использовать кремы с церамидами, коллагеном, пептидами и кофеином.

Как предотвратить темные круги и укрепить кожу вокруг глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Также рекомендуется регулярное употребление продуктов, которые поддерживают здоровье кожи.

Темный шоколад, благодаря своим антиоксидантам и флавоноидам, может служить не только полезным десертом, но и средством, способствующим устранению темных кругов. Антиоксиданты защищают кожу от ультрафиолетовых лучей и стресса, а флавоноиды способствуют регенерации клеток, улучшению лимфотока и кровообращения, что укрепляет кожу. Лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, полезен как для сердца, так и для кожи, уменьшает воспаления и способствует снижению риска пигментации и отеков. Для тех, кто не ест рыбу, альтернативой могут служить грецкие орехи, также содержащие омега-3 жирные кислоты.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Кинологи рассказали, почему нельзя гладить собаку по голове
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Сводка с фронта: генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Аминокислоты для здоровья. Незаменимые помощники здоровья челоека Дмитрий Плотников Путчисты укрылись в посольстве Аргентины в Каракасе, госпереворот будет купирован Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Последние материалы
JAMA Pediatrics: назван неожиданный триггер внезапной детской смерти
Тренер Буденный назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение
Как предотвратить темные круги и укрепить кожу вокруг глаз
Стало известно, чем для котов опасны открытые окна
Галкин* подал иск в Верховный суд: борьба с статусом иноагента продолжается
Кристина Асмус показала фигуру в купальнике с открытой спиной на Бали
Длительное пребывание за рулём провоцирует болезни
Финляндия прекратила закупки российского СПГ
Как компании борются с утечками: эксклюзивное интервью с экспертом
Как правильно готовить рыбу на гриле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников