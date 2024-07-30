Забота о коже вокруг глаз: ключевые продукты и средства

Кожа вокруг глаз чрезвычайно нежная, сравнимая с одуванчиком, и подвержена образованию морщин и темных кругов из-за легкой растяжимости и тонкости. Темные круги не всегда возникают из-за недостатка сна; они могут появляться, если сосуды расположены близко к поверхности кожи, что создает иллюзию темных кругов. Для укрепления кожи и нормализации кровотока в этой области специалисты рекомендуют использовать кремы с церамидами, коллагеном, пептидами и кофеином.
Также рекомендуется регулярное употребление продуктов, которые поддерживают здоровье кожи.
Темный шоколад, благодаря своим антиоксидантам и флавоноидам, может служить не только полезным десертом, но и средством, способствующим устранению темных кругов. Антиоксиданты защищают кожу от ультрафиолетовых лучей и стресса, а флавоноиды способствуют регенерации клеток, улучшению лимфотока и кровообращения, что укрепляет кожу. Лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, полезен как для сердца, так и для кожи, уменьшает воспаления и способствует снижению риска пигментации и отеков. Для тех, кто не ест рыбу, альтернативой могут служить грецкие орехи, также содержащие омега-3 жирные кислоты.
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