Забота о коже вокруг глаз: ключевые продукты и средства

Как предотвратить темные круги и укрепить кожу вокруг глаз

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз чрезвычайно нежная, сравнимая с одуванчиком, и подвержена образованию морщин и темных кругов из-за легкой растяжимости и тонкости. Темные круги не всегда возникают из-за недостатка сна; они могут появляться, если сосуды расположены близко к поверхности кожи, что создает иллюзию темных кругов. Для укрепления кожи и нормализации кровотока в этой области специалисты рекомендуют использовать кремы с церамидами, коллагеном, пептидами и кофеином.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Также рекомендуется регулярное употребление продуктов, которые поддерживают здоровье кожи.

Темный шоколад, благодаря своим антиоксидантам и флавоноидам, может служить не только полезным десертом, но и средством, способствующим устранению темных кругов. Антиоксиданты защищают кожу от ультрафиолетовых лучей и стресса, а флавоноиды способствуют регенерации клеток, улучшению лимфотока и кровообращения, что укрепляет кожу. Лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, полезен как для сердца, так и для кожи, уменьшает воспаления и способствует снижению риска пигментации и отеков. Для тех, кто не ест рыбу, альтернативой могут служить грецкие орехи, также содержащие омега-3 жирные кислоты.