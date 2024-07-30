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Почему после солнцезащитного крема кожа становится сухой и раздраженной: советы по правильному очищению

Как правильно удалять солнцезащитный крем: три важных шага для идеальной кожи

1:35
Моя семья » Красота и стиль

В последнее время солнцезащитные кремы стали неотъемлемой частью повседневного ухода за кожей, в отличие от прошлого, когда их использование ограничивалось только пляжными днями. Современные санскрины активно защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и должны быть в каждой косметичке. Однако нередко после использования солнцезащитных средств на коже возникают проблемы, такие как сухость, покраснение и высыпания. Это может происходить из-за неправильного удаления крема.

Как правильно удалять солнцезащитный крем: три важных шага для идеальной кожи
Фото: unsplash.com by Jesse Uli, CC0

Солнцезащитные средства создают на коже защитный слой, который помогает отражать солнечные лучи, но может также приводить к закупорке пор. Чтобы избежать подобных проблем, важно правильно удалять санскрин.

Первый шаг в этом процессе включает использование средств на масляной основе, таких как гидрофильное масло или крем. Эти продукты помогают растворить стойкие компоненты солнцезащитного средства, так как многие из них имеют масляную основу.

На втором этапе следует применять очищающие средства на водной основе, такие как гели или пенки, при этом важно использовать теплую, но не горячую воду.

Наконец, после удаления санскрина важно увлажнить кожу с помощью тоника или крема, чтобы восстановить водный баланс и поддержать здоровый вид кожи. Правильное очищение и увлажнение помогут избежать проблем и сделают вашу кожу более ухоженной и здоровой.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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