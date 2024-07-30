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Как неправильное питание усугубляет целлюлит: список продуктов, которых стоит избегать

Целлюлит и продукты, которые его усугубляют: что исключить из рациона

1:15
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По данным опросов, большинство женщин считают борьбу с целлюлитом одной из сложнейших задач в уходе за собой. Часто проблема усугубляется нашими собственными привычками, в том числе рационом питания. Для эффективной борьбы с "апельсиновой коркой" следует скорректировать свой рацион.

Целлюлит и продукты, которые его усугубляют: что исключить из рациона
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Творог, хотя и полезен для поддержания уровня кальция, содержит натрий, который задерживает воду в организме и способствует образованию отеков. Это негативно сказывается на состоянии кожи. Соевый соус, распространенный в японской кухне, также задерживает воду, что может усилить проявления целлюлита, особенно если его употреблять часто.

Фруктовые соки из магазина, несмотря на их популярность, содержат большое количество сахара, что негативно влияет на выработку коллагена, ухудшая состояние кожи. Газированные напитки и алкоголь, включая красное вино, также не способствуют улучшению состояния кожи. Алкоголь вызывает обезвоживание, что делает морщины и целлюлит более заметными. Поэтому лучше избегать употребления этих продуктов, чтобы минимизировать проявления целлюлита и поддерживать здоровье кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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