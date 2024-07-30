Как правильно защищать кожу от летнего солнца: советы и рекомендации

Летний гид по SPF: как выбрать и использовать солнцезащитные средства

Летнее солнце, несмотря на свою привлекательность, может причинить вред коже. Чтобы избежать негативных последствий, важно использовать средства защиты с SPF. Защита от ультрафиолета необходима не только на пляже, но и в городе, поскольку УФ-лучи вызывают преждевременное старение кожи и появление пигментных пятен. Особенно важно защищать кожу в период с 11 до 16 часов, когда солнечные лучи наиболее интенсивны.

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Солнцезащитные средства содержат два типа SPF-фильтров: физические (минеральные) и химические. Физические фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана, отражают лучи от кожи, тогда как химические поглощают УФ-излучение и нейтрализуют его. Санскрины часто включают несколько фильтров, но оптимально, чтобы их было не более трех-четырех.

Выбор текстуры солнцезащитного средства тоже важен. Для лица лучше всего подойдет флюид, для тела — молочко или спрей, а стик пригодится для защиты уязвимых участков, таких как нос и кисти рук. После пребывания на солнце необходимо тщательно смыть солнцезащитное средство, особенно с лица, чтобы избежать забивания пор и воспалений. Для этого рекомендуется использовать метод двойного очищения: сначала гидрофильное масло, затем пенку или гель для умывания.