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Борьба с целлюлитом: как избежать разочарования от фитнеса и диет

Почему целлюлит не исчезает: спорт и похудение не всегда эффективны

1:16
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Когда мы замечаем первые признаки целлюлита на бедрах и ягодицах, возникает паника — что делать и как не допустить его прогрессирования? Первым делом приходят мысли о занятиях спортом, и покупается абонемент в фитнес-центр. Однако через какое-то время становится понятно, что тренировки не только не помогают, но иногда делают целлюлит еще более заметным. Почему борьба с целлюлитом иногда затягивается?

Почему целлюлит не исчезает: спорт и похудение не всегда эффективны
Фото: Freepik is licensed under Free license

Целлюлит — это не болезнь, а скорее побочная реакция на образ жизни и вредные привычки, распространенные среди жительниц больших городов. Целлюлит есть у всех женщин, но его выраженность варьируется. Ваша задача не избавиться от него полностью, а не дать ему проявиться ярко. Обычное похудение не помогает, так как проблема кроется в изменении состояния подкожной клетчатки, где задействованы гормоны.

Спорт не всегда эффективен в борьбе с целлюлитом. Качественные тренировки помогают бороться с лишним весом и формируют фигуру, но целлюлит может становиться более заметным после интенсивных тренировок. Это происходит из-за уменьшения массы тела и вывода жидкости, что делает неровности кожи более рельефными.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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