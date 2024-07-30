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Целлюлит: эстетическая особенность или серьезная проблема

Целлюлит: мифы и реальность, или почему не стоит паниковать

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит, волнующий миллионы женщин по всему миру, часто воспринимается как серьезная проблема, от которой необходимо избавляться. Однако наши представления о целлюлите далеки от реальности. Целлюлит представляет собой неровности на коже, напоминающие шкурку апельсина или творог, и наиболее часто встречается на бедрах и ягодицах, реже — на руках и животе.

Целлюлит: мифы и реальность, или почему не стоит паниковать
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Это естественное состояние, не являющееся патологией. Хотя целлюлит чаще встречается у женщин (80%), он также проявляется у мужчин (10%), но мужчины реже обращают на это внимание.

Целлюлит не считается заболеванием, а является эстетической особенностью, нормой для 80-90% женщин. Он не вызывает воспаления и не влияет на обмен веществ или анализы. Однако, его не следует путать с липедемой, которая является воспалением жировой клетчатки и сопровождается болью, синяками и холодными на ощупь участками. В случае липедемы необходимо обратиться к дерматологу.

Распространено заблуждение, что целлюлит связан с лишним весом. На самом деле, его появление зависит от наследственности, возраста, особенностей кожи, уровня эстрогенов и образа жизни. Исследования показали, что более 60% стройных женщин также сталкиваются с целлюлитом.

Избавиться от целлюлита в домашних условиях практически невозможно. Эффективными являются салонные процедуры, такие как лазерная шлифовка, карбокситерапия и вакуумный массаж. Средства с кофеином и ретинолом могут помочь сгладить кожу и вернуть ей тонус, но только при регулярном и длительном применении.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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