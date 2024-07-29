Эффективный уход за кожей ног: советы мастера педикюра

Как сохранить красоту пяток в летний период: рекомендации специалиста

Кожа ног требует особого ухода из-за своей плотности, особенно в летний период, когда обувь открытая и видны пятки. Мастер педикюра Светлана Любимова поделилась важными правилами ухода за стопами в домашних условиях. Ванночки для ног рекомендуется делать не чаще двух раз в месяц, чтобы дать коже время обновиться. Добавление пол-литра молока в теплую воду поможет размягчить кожу. После получасовой ванночки стопы следует аккуратно обработать пемзой.

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Для дополнительного ухода полезно использовать маски для ног, особенно если кожа грубая и имеются трещины. Маску можно приготовить из меда и оливкового масла, нанося смесь на стопы и оборачивая их пленкой на полчаса.

Для размягчения кожи лучше всего подходит крем с мочевиной (10%), который следует использовать на ночь. Уже через несколько применений кожа станет невероятно мягкой.