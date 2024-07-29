Восстановление поврежденных волос: советы трихолога

Как вернуть здоровье и блеск волосам после повреждений

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для создания красивой прически мы часто используем химическую завивку, мелирование и утюжки, что повреждает структуру волос, делая их сухими и безжизненными. Однако восстановить испорченные волосы можно, как рассказала трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова.

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Для сохранения здоровья волос при сложных процедурах, таких как окрашивание или выпрямление, лучше всего обратиться к специалисту и избегать использования перекиси водорода и непроверенных народных средств. При частом использовании фена, утюжка или плойки важно защищать волосы специальными спреями, которые создадут защитную пленку, помогут восстановить жировой слой, разгладят кутикулу и "запечатают" секущиеся концы.

Восстановление поврежденных волос — длительный процесс, требующий усиленного питания и увлажнения. Для этого необходим комплекс косметических средств, включающий увлажняющие компоненты, питательные маски с маслами, шампуни с кислым pH и уходовые салонные процедуры. Натуральные масла, такие как репейное, касторовое, кокосовое и льняное, можно добавлять в питательные маски. Средства с кератином помогут волосам обрести блеск и плотность, что особенно полезно после химической завивки, обесцвечивания и термического воздействия.

Ботокс для волос заполняет пустоты в структуре волос, возвращая им эластичность. Экранирование создает защитный экран на поверхности волос за счет аминокислот, силикона и протеинов. Ламинирование и каутеризация также помогут восстановить поврежденные пряди.