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Нанопластика и ботокс для волос: что выбрать

Современные методы ухода за волосами: ботокс против нанопластики

2:34
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Мир далеко не идеален: блондинки постоянно красятся в черный и рыжий, а брюнетки и шатенки, наоборот, осветляют локоны. Прямые волосы пытаются завить, а вьющиеся — распрямить, что часто вредит здоровью волос. К счастью, технологии развиваются. Профессиональные процедуры для волос, уменьшающие пушистость и восстанавливающие блеск, значительно изменились за последние 10 лет. Вначале появился ботокс для волос, а теперь — нанопластика. Эти две услуги по разглаживанию волос схожи, но дают разные результаты и работают по-разному.

Современные методы ухода за волосами: ботокс против нанопластики
Фото: Freepik is licensed under Free license

Ботокс для волос — это салонная процедура, включающая кератин, веганские масла, аминокислоты и коллаген. Эти компоненты глубоко проникают в кортекс, увлажняя и восстанавливая структуру волос, что особенно полезно для химически обработанных волос. Чем более поврежденными и пересушенными являются волосы, тем впечатляющими будут результаты процедуры. Ботокс для волос не выделяет токсичных испарений и химических запахов при нанесении и бережно относится к коже головы. Он восстанавливает волосы изнутри, не делая их плоскими и не изменяя естественный рисунок завитков. Результат держится около двух-трех месяцев и процедуру можно повторять по мере необходимости.

Нанопластика — это новый вид салонного выпрямления волос с использованием уникальной органической формулы, содержащей аминокислоты, коллаген и другие полезные активные вещества. Она придает волосам блеск и роскошный вид без вредных химических веществ. Нанопластика надолго выпрямляет и разглаживает волосы, минимизируя термическое повреждение. Эффект длится около двух-трех месяцев.

Выбор между ботоксом и нанопластикой зависит от желаемого результата — естественной текстуры или гладких шелковистых волос. Обе процедуры являются отличным средством глубокого кондиционирования, необходимым всем типам волос. Ботокс или нанопластика помогут волосам в любое время года, но перед отпуском их лучше не делать, чтобы дать волосам отдохнуть от химии. Рекомендуется еженедельно увлажнять волосы маской глубокого проникновения для поддержания блеска и мягкости после обеих процедур. Вы можете укладывать или завивать волосы, не беспокоясь о потере результата.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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