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Советы визажиста: каких оттенков помад лучше избегать

Цвета помад, которые могут испортить ваш образ

0:51
Моя семья » Красота и стиль

Не все сочные оттенки помад делают образ свежим. Визажисты рекомендуют избегать определенных цветов, чтобы не удешевить свой вид. Насыщенные сливовые и вишневые оттенки, популярные несколько лет назад, сейчас могут сделать образ тяжелым, особенно с фиолетовым подтоном. Вместо них лучше использовать полупрозрачный блеск.

Цвета помад, которые могут испортить ваш образ
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Яркие и светлые розовые оттенки, особенно матовые, создают ненужную плотность цвета и подчеркивают несовершенства кожи. Взамен можно выбрать фуксию, которая снова в тренде этим летом. Морковный оттенок подчеркивает покраснения, морщинки, плохой цвет лица и желтит зубы. Вместо него рекомендуется использовать красный, который всегда можно подобрать под любой образ и тип внешности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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