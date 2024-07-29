Советы визажиста: каких оттенков помад лучше избегать

Цвета помад, которые могут испортить ваш образ

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не все сочные оттенки помад делают образ свежим. Визажисты рекомендуют избегать определенных цветов, чтобы не удешевить свой вид. Насыщенные сливовые и вишневые оттенки, популярные несколько лет назад, сейчас могут сделать образ тяжелым, особенно с фиолетовым подтоном. Вместо них лучше использовать полупрозрачный блеск.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

Яркие и светлые розовые оттенки, особенно матовые, создают ненужную плотность цвета и подчеркивают несовершенства кожи. Взамен можно выбрать фуксию, которая снова в тренде этим летом. Морковный оттенок подчеркивает покраснения, морщинки, плохой цвет лица и желтит зубы. Вместо него рекомендуется использовать красный, который всегда можно подобрать под любой образ и тип внешности.